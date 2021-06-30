عبد اللاوي خارج أسوار سيون السويسري

سليم.ع

أعلن نادي أف سي سيون السويسري، عن عدم تجديد عقد مدافع المنتخب الوطني، أيوب عبد اللاوي بعد انتهائه مع انقضاء هذا الموسم.

ونشر نادي سيون” على حسابه الرسمي على “تويتر”: ” قدم إلى النادي في 2018، الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي يغادر أف سي سيون بعد خوضه 78 مباراة مع الفريق”.

وتمنت إدارة النادي السويسري، التوفيق للدولي الجزائري في مشواره الكروي. ولم تتحدد لحد الآن وجهة مدافع “الخضر” الذي يبقى مطالبا بالانتقال إلى فريق يضمن له اللعب بانتظام، حتى يبقى ضمن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، في القائمة التي سيعتمد عليها في تصفيات المونديال.