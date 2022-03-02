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رياضة
الإصابة تبعده عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع

عبد اللاوي يضيع رسميا مواجهتي الكاميرون

الشروق الرياضي
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عبد اللاوي يضيع رسميا مواجهتي الكاميرون
أرشيف
أيوب عبد اللاوي

كشفت مصادر إعلامية سعودية، عن فترة غياب الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي، عن المنافسة مع ناديه الاتفاق.

وبحسب الصحيفة الرياضية، فإن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب السابق لنادي سيون السويسري، أكدت معاناته من خلع على مستوى مفصل المرفق، كان قد تعرض له في مواجهة نادي الفتح الماضية.

وأضاف ذات المصدر أن عبد اللاوي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل، لمدة تتراوح ما بين أربعة أسابيع إلى ستة، وهو ما يعني أنه لن يكون معنيا بالمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني، نهاية الشهر الجاري، وهو خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، لمواجهتي الكاميرون لحساب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم بقطر.

للإشارة، فإن عبد اللاوي غاب عن تشكيلة الخضر في كأس أمم افريقيا الأخيرة في الكاميرون، وعلى العكس كان حاضرا مع تعداد المنتخب الوطني المحلي الذي توج بكأس العرب فيفا في شهر ديسمبر الماضي.

ل. ط

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