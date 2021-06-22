“عبد الله”.. لقاح جديد لكورونا يحدث جدلا

تسعى مختلف الدول حول العالم لإنتاج اللقاحات الخاصة بها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأحدث هذه اللقاحات الذي انضم إلى معركة البشر ضد كورونا هو لقاح “عبد الله” الذي أعلنت كوبا عن إنتاجه في وقت سابق.

وأعلنت مجموعة “بيوكوبافارما”، التي يتبع لها “مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” الكوبية، عبر موقعها الرسمي، عن تطويرها لقاح “عبد الله” التجريبي لمكافحة كوفيد 19، بفعالية وصلت إلى 92.28% تقريبا.

سبب تسمية اللقاح بـ”عبد الله”

اشتق الباحثون الكوبيون اسم لقاح عبد الله من مسرحية شهيرة تحمل هذا الاسم للشاعر الكوبي الشهير، خوسيه مارتي، الذي يوصف بأنه “رسول الاستقلال الكوبي”.

وتروي تلك المسرحية، التي تعد من كلاسيكيات الثقافة الكوبية، عن شاب مصري نوبي يدعى عبد الله، والذي يشترك مع زملائه العرب في مساعدة الكوبيين بنضالهم لمحاربة المستعمر الإسباني.

ويعرف خوسيه مارتي بحبه وعشقه للعرب، على الرغم من عدم زيارته أي دولة عربية، حتى وفاته عام 1895.

وألف الشاعر الكوبي أيضا ديوانا شعريا آخرا، تحت اسم “إسماعيل الصغير”، الذي يروي قصة النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم وأبو العرب.

ما هو لقاح عبد الله؟

تمكنت المراكز الطبية الكوبية من تطوير لقاح عبد الله، بعدما بلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية بنجاح بالغ.

ومتوقع أيضا أن يحصل في أواخر جوان الجاري أو مطلع شهر جويلية المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه، خاصة بعدما أظهر فعالية بنسبة تصل إلى 92.28% تقريبا.

ويمنح لقاح عبد الله الحماية الكاملة للجسم، بعد حصول الشخص على 3 تطعيمات وليس جرعتين مثل باقي اللقاحات الموجودة في الأسواق العالمية.

كما أن هذا اللقاح ذو فعالية أكبر من لقاح “سوبرانا 2” الذي سبق وأطلقته السلطات الكوبية بنسبة فعالية تصل إلى 62%.

​دول مهتمة بلقاح عبد الله

أعلنت كوبا أن هناك دول عديدة، أعربت عن اهتمامها بالحصول على لقاح عبد الله، من أجل تطعيم سكانها.

وجاءت أبرز قائمة الدول التي ترغب في الحصول على اللقاء على النحو التالي: فيتنام، الأرجنتين، المكسيك، جاميكا وفنزويلا

لقاح عبد الله واللقاحات الأخرى

واختارت كوبا عدم استيراد أي لقاحات أجنبية، على الرغم من أنها تواجه أسوأ تفشي لـ”كوفيد 19″ في البلاد، بعد وصول عدد هائل من السلالات والمتغيرات الخاصة بالفيروس إلى البلاد.

وقررت كوبا الاعتماد على نفسها في تصنيع اللقاحات، ونجحت بالفعل إطلاق لقاحين سيساهما في تحسين سمعتها العلمية، على حد قول وكالة “رويترز”.

كما سيمكن لقاح عبد الله على سبيل المثال، على توفير العملة الصعبة، التي تشتد الحاجة إليها من خلال الصادرات، لتعزيز حملة التطعيم في البلاد.

جرعة لقاح عبد الله

سيؤخذ لقاح عبد الله على 3 جرعات، عن طريق الحقن العضلي.

وبدأت الاختبارات على لقاح عبد الله في النصف الأول من عام 2020، وتخطى المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في جويلية 2020، ووصل إلى مرحلة الاختبار السريري الثالثة في 18 مارس2021.

وتلقى حوالي 48 ألف جرعتهم من لقاح عبد الله الاختبارية، وحصل المشاركون والمتطوعون على الجرعة الثالثة من اللقاح في 19 أبريل 2021.

نتائج لقاح عبد الله

وأظهرت نتائج لقاح عبد الله الاختبارية على أكثر من 124 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين 19 عاما حتى 80 عاما عدم تسجيل أي حالات وفيات من الأشخاص المطعمين.

وأطلقت بعدها السلطات الكوبية تجارب سريرية على 1.7 مليون شخص من سكان العاصمة هافانا في ماي 2021، قبل أن تعلن نجاح لقاح عبد الله وتسجيل نسبة فعالية من الوقاية من كورونا وصلت إلى 92.28%.