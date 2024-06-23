عبد اللي قريب من مغادرة أنجي الفرنسي

بات الدولي الجزائري حيماد عبد اللي قريبا من مغادرة نادي أنجي الفرنسي، في فترة التحويلات الصيفية القادمة، بعد العروض التي تلقاها من أندية في الدوري الفرنسي والإيطالي، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن الوافد الجديد إلى الدرجة الفرنسية الأولى سانت إيتيان بدأ محادثات رسمية مع نادي أنجي، بشأن بحث إمكانية التعاقد مع لاعبه الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي سانت إيتيان، يريد التعاقد مع لاعب الخضر، حيماد عبد اللي، حيث لاحظ مسؤولو النادي، تألق اللاعب، حيماد، مع فريقه أنجي، الموسم المنقضي، بعد أن كان من مهندسي صعود فريقه إلى الدرجة الأولى “الليغ1”، وأعجبوا بمردود اللاعب عبد اللي، الموسم الفارط، خاصة بتعدد مناصبه في وسط الميدان، رغم أنه لايزال مرتبطا بعقد مع نادي أنجي، لموسمين آخرين، ومسؤولو فريقه لن يعارضوا رحيله، في حال وصول عرض مناسب.

كما دخل نادٍ من “السيري أ” الإيطالية، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، إلى جانب نادي سانت ايتيان الفرنسي، حيث كشف الصحفي الجزائري، بشبكة “بي إن سبورت” القطرية، جمال جبالي، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” بأن سانت ايتيان، ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات الدولي الجزائري، مشيرا إلى أن ليتشي الإيطالي، يضع عبدلي كأولوية في الميركاتو الصيفي، ويتواجد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ومحيطه، وأن المحادثات حاليا تشمل الجانب المالي.

للإشارة، فإن لاعب الخضر، الذي تألق الموسم الماضي مع أونجي، يملك أيضا اهتمامات جدية من سانت جيلواز وأندرلخت البلجيكيين.