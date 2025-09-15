عبد اللي وبن طالب يتألقان في سماء الليغ 1

خطف الثنائي الدولي الجزائري نبيل بن طالب وحيماد عبد اللي الأضواء، في الدوري الفرنسي الممتاز، بعد نهاية لقاءات الجولة الرابعة، أين قاد بن طالب ناديه ليل لتحقيق فوز مثير على نادي تولوز بثنائية مقابل هدف، بينما تمكن حيماد عبد اللي من إنقاذ ناديه أونجي الفرنسي من الخسارة، بعدما سجل هدف التعادل في آخر دقيقة أمام نادي ميتز ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي “الليغ 1”.

وشارك بن طالب كبديل في الدقيقة 81 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز بهدف نظيف، قبل أن يقلب المواجهة رأسا على عقب، وينجح في قيادة ليل تسجيل التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن ينهي الشاب إيثان مبابي ما بدأه بن طالب بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 98، ليمنح ليل فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل.

وعرفت المواجهة تواجد مدافع الخضر عيسى ماندي في التشكيلة الأساسية، أين قدم مستوى مميز طيلة 90 دقيقة، نال من خلاله تقييم 7، في حين حصل بن طالب على تقييم 7.2 نظير تأثيره الكبير في مجريات المباراة خلال الدقائق القليلة التي لعبه، وهو ما جعل يكسب إشادة التقنيين والمسؤولين عن الرابطة الفرنسية التي عنونت عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” عقب المباراة مباشرة “مالها إلا محارب الصحراء.. نبيل بن طالب يسجل التعادل لصالح ليل من علامة الجزاء أمام تولوز”.

في المقابل، عاد الدولي الجزائري حيماد عبد اللي إلى صنع الفارق مع فريقه أونجي الفرنسي، مستحضرا مستوياته الموسم الماضي، بعدما سجّل هدفًا في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء، منح من خلاله فريقه تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه نادي ميتز، خلال المباراة التي شارك فيها كبديل بداية من الدقيقة الخامسة والسبعين، وقدم أداءً مميزا، مما جعله يتحصل على تقييم قدره 7.4 حسب موقع “سوفاسكور” المتخصص في إحصائيات اللاعبين، وهو تقريبا نفس تنقيط الدولي الجزائري الأخر هاريس بلقبلة الذي شارك أساسيًا، حيث لعب كامل أطوار المباراة، وقدم أداءً مستقرًا نال من خلاله تقييمًا بلغ 7.3.