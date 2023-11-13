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عبد المجيد تبون يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا

الشروق أونلاين
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عبد المجيد تبون يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا
رئاسة الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية نيكاراغوا، دونيس رونالدو مونكادا كوليندريس، اليوم الإثنين 13 نوفمبر.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية نيكاراغوا، دونيس رونالدو مونكادا كوليندريس، اليوم الإثنين 13 نوفمبر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، بوعلام بوعلام.

ويقوم وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والإثنين بدعوة من وزير الخارجية  أحمد عطاف. وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الخارجية، في إطار “تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر ونيكاراغوا”.

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