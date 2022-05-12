-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عبد المجيد سيدي السعيد أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد
الجزائر

عبد المجيد سيدي السعيد أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد

نوارة باشوش
  • 4317
  • 0
عبد المجيد سيدي السعيد أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد
ح.م
عبد المجيد سيدي السعيد الأمين السابق للاتحاد العام للعمال

مثل، الخميس، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رفقة نجليه، حيث وجه لهم استدعاء مباشر  للاستماع إليهم في قضية فساد.

وحسب المعلومات الحصرية التي تحوز عليها ” الشروق”، فإن الأمين العام السابق للمركزية النقابية  للعمال عبد المجيد سيدي السعيد، مثل  رفقة نجليه ” حنفي وجميل” والمدعو ” س .محمد” و” ح. في حدود الساعة 11.25 دقيقة ، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، إلا أن توجيه الإتهام من عدمه للمعنيين سيكون بعد الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لذات الجهة القضائية.

مقالات ذات صلة
نحو توقيع “وثيقة استراتيجية” بين الجزائر وروسيا

نحو توقيع “وثيقة استراتيجية” بين الجزائر وروسيا

إسناد إقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية

إسناد إقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية

إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 170 شخصا خلال أسبوع

إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 170 شخصا خلال أسبوع

تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

وزير الاتصال: نحو التأسيس لإطار قانوني يراعي مستجدات القطاع

وزير الاتصال: نحو التأسيس لإطار قانوني يراعي مستجدات القطاع

نحو استحداث منصب أستاذ لمادة الرياضة بالطور الابتدائي

نحو استحداث منصب أستاذ لمادة الرياضة بالطور الابتدائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد