عبر باخرة “قوراية”.. رحلة تصدير بحرية نحو موريتانيا والسنغال

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” يوم الأربعاء، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وكلّ من موريتانيا والسنغال بتاريخ 28 جانفي الجاري.

وحسب بيان لألجكس، فإن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير، مدعوون للمشاركة في هذه الرحلة التجارية، التي تنشّطها الباخرة الجزائرية “قوراية”.

ويمكن للمنتجين والمصدّرين الراغبين بالتصدير إلى الدولتين المذكورتين، التقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري، من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل وشحن بضائعهم.