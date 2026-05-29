عبر بوابة أذربيجان… “سوناطراك” تفتح فصلا جديدا في إمداد أوروبا بالمشتقات النفطية

بعد دخول اتفاقية التعاون النفطي والغازي بين الجزائر وباكو حيز التطبيق

فتحت الجزائر من خلال مصفاة سوناطراك بإيطاليا، صفحة جديدة في استراتيجيتها الطاقوية المرتبطة بالسوق الأوروبية، بعد دخول اتفاق التعاون النفطي والغازي مع أذربيجان حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يتضمن المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2022.

ووفقا لما تضمنه المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإنه يصدق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين الجزائر وأذربيجان الموقعة بالجزائر في نوفمبر 2022.

وورد في تفاصيل المذكرة التي تضمنها عدد الجريدة الرسمية فإن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز على أساس المساواة والمنفعة المشتركة ووفقا للتشريعات الوطنية للبلدين.

ويتعاون الطرفان وفقا للمصدر ذاته، في مجالات السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لنشاطات النفط والغاز، واستكشاف وإنتاج المحروقات في البر والبحر، فضلا عن تطوير الصناعات البيتروكيماوية، وتسويق وتوزيع المنتجات الطاقوية بما فيها الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب دراسة وإنجاز البنى التحتية الطاقوية، والتعاون في مجالات الطاقات الخضراء والهيدروجين.

ولعل أبرز ما ورد في المذكرة هو فتح باب تزويد أوروبا وحوض المتوسط بالمشتقات النفطية انطلاقا من مصفاة سوناطراك بصقلية الإيطالية، عبر تكرير الخام الأذربيجاني.

وورد في المذكرة التي وقعها عن الجانب الجزائري وزير المحروقات محمد عرقاب، أنه سيتم التزويد الطويل الأجل بالنفط الخفيف الأذربيجاني وأنواع أخرى من البترول الخام بواسطة شركة النفط الوطنية “سوكار” إلى “سوناطراك رافينيريا إيطاليا”، وهي مصفاة “اوغوستا” بصقلية الإيطالية المملوكة للشركة الوطنية للمحروقات.

وكما هو معلوم، تعد مصفاة أوغوستا، التي استحوذت عليها “سوناطراك” من فرع شركة “إكسون موبيل” الأمريكية بإيطاليا، إحدى أهم أدوات الجزائر لتعزيز حضورها في سوق المشتقات النفطية الأوروبية، خاصة في منطقة المتوسط.

ويعني صدور المرسوم الرئاسي ومذكرة التعاون في الجريدة الرسمية، أن السلطات الجزائرية قد أعطت الضوء رسميا لبداية التطبيق العملي لمختلف الاتفاقات المدرجة ضمن الوثيقة، في إطار شراكة طويلة المدى بين الجزائر وأذربيجان في قطاع الطاقة.

ويمتد الاتفاق لخمس سنوات قابلة للتجديد التلقائي، ما لم يعلن أحد الطرفين انسحابه من المذكرة، كما يبقى ساريا بشكل تلقائي خلال الخمس سنوات التي تعقب الفترة الأولى لتطبيقه.

وإلى جانب الشركاء الأورزبيين وفي حوض المتوسط لمصفاة “اوغوستا”، فإن منشأة “سوناطراك” بإيطاليا تقوم بتزويد الجزائر بجزء من حاجياتها من مادة المازوت فضلا عن البيتوم “الأسفلت” المستعمل في تعبيد الطرقات بكميات تصل هذه السنة إلى أكثر من نصف مليون طن، حسب ما صرح به قبل أسابيع الرئيس التنفيذي للمصفاة روزاريو يستوريو، فضلا عن زيوت التشحيم المختلفة والمواد الأولية لصناعة الشمع وخصوصا “البارافين”.

وكشف بيستوريو حينها في هذا الصدد أن عدد موظفي الشركة يبلغ حوالي 760 موظف، تم خلال السنوات السبع الماضية توظيف 340 شخص جديد، سواء لتعويض المتقاعدين أو لإنشاء أقسام جديدة، مثل القسم المالي الذي كان في البداية معتمدا على جهات خارجية.