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عبر رومانيا.. مدريد تُفكك شبكة إجرامية هربت 1500 مغربي إلى إسبانيا

الشروق أونلاين
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عبر رومانيا.. مدريد تُفكك شبكة إجرامية هربت 1500 مغربي إلى إسبانيا

أعلنت السلطات الاسبانية، تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في جنوب إسبانيا هربت ما بين 1000 و1500مغربي من رومانيا إلى إسبانيا، مقابل 3 آلاف يورو.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المنظمة اتصلت بمواطنين من المغرب يرغبون في الهجرة إلى إسبانيا ونقلتهم جواً إلى رومانيا.

وبمجرد وصولهم إلى رومانيا، سافروا براً إلى إسبانيا عبر بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي في شاحنات أو سيارات فان.

وقالت قوات الأمن الإسبانية (الحرس المدني) في بيان إن المنظمة نفذت أكثر من 50 رحلة إلى إسبانيا على مدى عامين، بمجموعات تتراوح بين 20 و50 مهاجرا، مقابل دفع 3000 يورو للشخص الواحد.

وتشير التقديرات إلى أن المنظمة الإجرامية قامت بنحو 50 عملية نقل إلى إسبانيا خلال العامين الماضيين، ونقلت مجموعات تتراوح بين 20 و50 شخصًا في كل حالة، وتقاضت نحو 3000 يورو عن الشخص الواحد.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة أشخاص في مدينة قرطاجنة، بمنطقة مورسيا، خلال مداهمة جرت في الأيام الأخيرة، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالبشر.

وأكد أن المركز اللوجستي للمنظمة يقع في رومانيا، حيث كان زعيم العصابة يعمل كحلقة وصل بين الأعضاء في إسبانيا والمغرب ورومانيا، ويحدد الأسعار التي يتعين دفعها للمهاجرين وكذلك اللوجستيات الخاصة بالرحلة.

وللتهرب من الشرطة، استخدم المعتقلون مركبات مكوكية وقاموا بتهريب المهاجرين عبر معابر حدودية سيئة الحراسة.

وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع اليوروبول وفرونتكس، وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.

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