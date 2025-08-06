عبر هذا الرابط.. فرصة ثانية لتوجيه الناجحين الجدد في البكالوريا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن فتح بطاقة رغبات جديدة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025 الذين لم يتحصلوا على أي من الرغبات العشر الأولى في التوجيه الجامعي.

وأوضح بداري في منشور له صفحته الرسمية عبر فيسبوك جاء فيه “ينهي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، لعلم أصدقاءه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، ممن لم يتحصلوا على إحدى الرغبات العشر، أن عليهم ملئ بطاقة رغبات جديدة ابتداء من اليوم 5 أوت إلى غاية 8 أوت 2025، عبر الرابط https://orientation-esi.dz