عبر 5 مواقع.. فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحرّ (LPL)

قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الخميس، بفتح باب الترشح لاقتناء سكنات ترقوية حرة بالجزائر العاصمة، موزعة على خمسة مواقع.

ويتعلق الأمر بكل من موقع 51 فيلا حوش برويبة، أين تتجاوز مساحة الفيلا الواحدة 254 متر مربع (م2)، وموقع 15 مسكن بالحراش، الذي يشمل شقق ذات ثلاثة غرف بمساحة تتراوح بين 80.8 و 90.05 م2، وموقع 48 مسكن بدرقانة والذي يضم شقق بثلاث غرف (85.9 م2) وأربعة غرف (106.15 م2).

يضاف إلى ذلك موقع 208 مسكن ببرج البحري وموقع 32 مسكن شبه جماعي “ديار الغرب” بعين طاية, والذي يشمل شقق من نوع أربعة غرف (156.9 م2), شقق مزدوجة ذات ستة غرف (بين 228.59 م2 و 268.54 م2) وشقق مزدوجة ذات سبعة غرف ( بين 242.24 م2 و 316.66 م2).

ويمكن للمواطنين من داخل أو خارج الوطن التسجيل لاقتناء هذه السكنات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.