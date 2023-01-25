عبر 5 ولايات.. هذه هي الطرقات التي لا تزال مغلقة بسبب الثلوج

كشف الدرك الوطني عن قائمة الطرقات التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات التي لا تزال مغلقة إلى غاية صبيحة الأربعاء، على الساعة 8 والنصف صباحا بسبب تراكم الثلوج هي:

1-تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

3- سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد.

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين بلديتي عين قشرة وبني زيد.

4-بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

الطريق الولائي رقم 22 على مستوى منطقة أغبالة بلدية سمعون.

5-عين الدفلى: