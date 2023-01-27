عبر 5 ولايات.. 17 طريقا مقطوعة بسبب الثلوج

كشف الدرك الوطني عن قائمة الطرق المقطوعة التي لا تزال مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط للثلوج عبر العديد من الولايات.

وحسب آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية فإن الطرقات التي لا تزال مغلقة إلى غاية 9 من نهار الجمعة، بسبب تراكم الثلوج هي:

1-تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.

الطريق الوطني رقم 25 على مستوى الجسر الأسود وواد قصاري بلدية أيت يحي موسى.

الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.

الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي.

الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج.

2- البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

3- البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة.

الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان.

4-تلمسان:

الطريق الولائي رقم 70ب على مستوى بلدية تالوت.

الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي بني بوسعيد والبويهي.

5-سوق أهراس: