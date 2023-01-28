عبر 7 ولايات.. 18 طريقا مقطوعة بسبب الثلوج وانجراف التربة

نشر الدرك الوطني، السبت، تحديثا لقائمة الطرق المقطوعة جراء التقلبات الجوية الأخيرة وتساقط الثلوج عبر العديد من الولايات.

وأفاد الدرك الوطني في آخر تحديث لصفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية بأن الطرقات المغلقة السبت حتى الساعة منتصف النهار بسبب تراكم الثلوج هي:

– تيزي وزو :

1- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن

2- الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي

3- الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن

4- الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف

5- الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي

6- الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي

7- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان

-البويرة :

8- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو

9- الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام

10- الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج

11- الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة

12- الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام ملوان

13- الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن

14- الطريق الولائي رقم 172 على مستوى مرتفعات شيليا بلدية بوحمامة

15- الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي ،مغلق بسبب إنجراف التربة.

– تلمسان:

16- الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي سبدو وتلمسان على مستوى قرية سيدي المخفي

17- الطريق الولائي رقم 113 الرابط بين بلديتي سيدي الجيلالي والعريشة

18- الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بلديتي سيد الجيلالي وسبدو.