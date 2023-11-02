عبوات العمل الفدائي والطوربيد العاصف.. تعرف على أحدث أسلحة حماس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مؤخرا عن استعمال أسلحة جديدة في حربها ضد الكيان الصهيوني، أبرزها عبوات العمل الفدائي والطوربيد العاصف.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب “القسام” أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بداية التوغل البري الإسرائيلي في غزة، مشددًا على أن مقاتلي القسام يخوضون منذ 3 أيام مواجهات ضارية.

كما لفت في كلمة مصورة إلى أن سلاح البحرية شن هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد “العاصف”.

وفور انتهاء كلمة أبو عبيدة، نشرت كتائب القسام مشاهد لطوربيد “العاصف” محلي الصنع الذي دخل الخدمة لأول مرة خلال معركة “طوفان الأقصى”، كما نشرت صور عبوات العمل الفدائي.

وينضم طوربيد “العاصف” إلى مجموعة من الأسلحة التي تستخدمها حماس في المعركة التي بدأت يوم 7 أكتوبر الحالي بهجوم على مدن غلاف غزة.

وتضم هذه الأسلحة طائرات مظلية ومسيرات هجومية ومنظومات صاروخية محلية الصنع أهمها منظومة “رجوم” الصاروخية التي افتتحت عملية “طوفان الأقصى” وصواريخ “كورنيت” التي استخدمت في تدمير مدرعة “النمر المدولبة” الإسرائيلية، وصواريخ متبّر محلية الصنع.

الطوربيد العاصف

وفق تقارير عسكرية، فإنه عبارة عن صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه إما من غواصة أو سفينة أو حتى من فوق الماء، وهو مصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات أو حتى بمجرد الاقتراب منها، لكن سرعته أقل بكثير من سرعة الصاروخ، إذ إنه يحمل رأسا ثقيلا من المتفجرات.

يُستخدم الطوربيد العاصف لإحداث انفجار في المياه، وحال انفجاره على مسافة قريبة من الهدف، فإن اهتزازات المياه تُلحق أضرارا كبيرة بالهدف، حسب تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية.

يتحرك بسرعة كبيرة تحت الماء قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة بسبب محركه النفاث، ويعمل تحت أي ظروف مناخية، سواء في ظل العواصف أو ارتفاع أمواج البحر، كما أن من أهم الميزات هي صعوبة اكتشافه قبل وصوله إلى المركبة المراد تدميرها.

يشكل الطوربيد العاصف خطرا حقيقيا على السفن الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى إحداث خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث يصل إلى مدى يقدر بنحو 20 كيلومترا، وتصل سرعته إلى 40 عقدة، مما يسمح له بضرب الأهداف بسرعة.

يتمتع بدقة عالية في الإصابة، ويعتمد على نظام توجيه نشط يعمل بالأشعة تحت الحمراء، فيضرب أهدافه في ظل ظروف الضباب أو التلوث البحري.

يستطيع ضرب سفن البحرية الإسرائيلية، بما في ذلك سفن الحاويات والسفن الحربية، أو تعطيل حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية، أو مهاجمة الأهداف البحرية الساحلية.

عبوات العمل الفدائي

أفاد تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قال في تصريح صدر يوم 31 أكتوبر عبر تطبيق تلغرام أن المقاومة تمكنت من تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن وقتل عد من الجنود الإسرائيليين، بقذائف الياسين من عيار 105 شديدة التفجير والمضادة للدروع، وعبوات العمل الفدائي المدمرة من خلال الالتحام مع آليات العدو عند المسافة صفر وتفجيرها بوضع العبوات عليها.

العبوات الناسفة أو “الأجهزة المتفجرة المرتجلة” (IED) هي قنابل محلية الصنع تحتوي على مكونات عسكرية وغير عسكرية، تُستخدم هذه العبوات عادة من قِبَل القوات العسكرية غير النظامية، وتُعد فعالة للغاية ضد قوة عسكرية تقليدية، قد تُستخدم في الكمائن على جانب الطريق بحيث تعترض القوات المهاجمة أو خطوط إمدادها، ويكون تركيبها في المداخل أو المباني لضرب فرق الجنود، أو قد يكون تركيبها على العربات والدبابات لتدميرها.

وبغض النظر عن مدى تعقيد الجهاز، فإنه يتكون من خمسة أجزاء تتموضع بشكل مختلف في النسخ المختلفة للعبوات الناسفة: مصدر طاقة، ومفتاح تشغيل، وبادئ تفجير، وشحنة رئيسية متفجرة، وحاوية، والأخيرة عادة ما تحتوي على مجموعة من المقذوفات مثل الكرات أو المسامير، التي تنتج شظايا قاتلة عند التفجير.

أما الشحنة المتفجرة نفسها، فيمكن الحصول عليها من أي مكون عسكري، بما في ذلك المدفعية أو قذائف الهاون أو القنابل الجوية أو أنواع معينة من الأسمدة المحلية مع مادة “تي إن تي” المتفجرة، أو أي شيء من هذا القبيل، ولذلك فهي مرنة وسهلة التصنيع بالنسبة للمقاومة، كما أن هناك طرقا لا حصر له لبنائها، ويمكن تطويعها لأي غرض بحسب المهمة، فتتمكن من اختراق الدروع وهدم المباني وضرب الجنود إن كانوا في فرق حرة.

وإلى جانب ذلك، تُظهِر العبوات الناسفة درجة كبيرة من التباين(2) في طريقة التفجير، فإما أن تكون عبوة ناسفة بدائية الصنع ويكون تفعيلها بواسطة مفتاح ضغط لتشبه اللغم الأرضي، أو قد يكون المشغل معقدا للغاية، فيعمل عن طريق إشارة الترددات الراديوية التي يتم توقيتها وإطلاقها بواسطة فرد يراقب الهدف، أو ربما يقوم أحد الأفراد بإلصاقها على المدرعة أو الدبابة مباشرة، كما حدث في حالة المقاومة الفلسطينية.

العبوات الناسفة الخارقة للدروع

خلال محاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بريا في قطاع غزة عام 2014، نظمت حماس ساحة المعركة الدفاعية بدقة، فقامت بنشر العبوات الناسفة وتحويل المناطق المدنية إلى مناطق دفاعية، فجرّت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى “كمائن” معدة مسبقا، ورغم أن عدد قتلى جنود الاحتلال آنذاك لم يكن كبيرا، فإن هذا التكتيك أبطأ تقدم قوات الاحتلال، وفي النهاية اضطرت للتراجع إلى الخلف.

لكن ما تحدث عنه أبو عبيدة هو إضافة جديدة لنطاق العبوات الناسفة التي تقوم المقاومة بتصنيعها وقد دخلت إلى الخدمة بحسب تصريحه في عملية “طوفان الأقصى”، وهي العبوات النافذة(3) أو العبوات الناسفة الخارقة للدروع (Explosively formed penetrator)، وهي صورة أكثر تعقيدا وتركيبا من العبوات الناسفة تمثل تطورا هاما في هذا النطاق.

عادة ما يكون غطاء هذه العبوة المعدني مقعرا ويتكون من الفولاذ أو النحاس، يؤدي هذا التقعر فيزيائيا إلى تركيز طاقة الانفجار في اتجاه معين دقيق يخلق تيارا من المعدن المنصهر الذي يمكنه أن يخترق الدروع بسرعة تصل إلى آلاف الأمتار في الثانية الواحدة، الأمر الذي يساعد في اختراق أقوى الدروع في العالم حاليا، وفي العراق مثلا أثناء غزو قوات التحالف، تمكنت هذه العبوات الناسفة من اختراق المركبات المدرعة الثقيلة ودبابات أبرامز، التي تُعد دبابات القتال الرئيسية في جيش الولايات المتحدة.

في الواقع، اختراع مفهوم العبوات الناسفة الخارقة للدروع كان عام 1910 في ألمانيا، ولكن الأمر تطلب قرنا كاملا حتى نصل إلى غزو قوات التحالف في عام 2003 للعراق، حيث كان استخدام العبوات الناسفة بمنزلة مفاجأة خطيرة لهذه القوات، بل مَثَّل بحسب بعض الباحثين في هذا النطاق(4) “السلاح الأكثر فعالية ضد القوات النظامية” في العراق، الأمر الذي جعل العبوات الناسفة عموما (والعبوات النافذة خصوصا) جزءا رئيسيا من شكل الحرب المعاصرة.