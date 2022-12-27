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الجزائر

عبيد شارف يضع حدا لمشواره التحكيمي

م.ي
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عبيد شارف يضع حدا لمشواره التحكيمي
أرشيف
عبيد شارف

سيدير الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف  الأربعاء آخر مباراة في مشواره التحكيمي، بمناسبة المواجهة المتأخرة عن الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة، التي ستجمع بين أمل الأربعاء وشباب بلوزداد، في ملعب “اسماعيل مخلوف” بالأربعاء، أين سيتم تكريمه خلال المباراة.

ويعتبر عبيد شارف أحد أحسن ما أنجب التحكيم الجزائري شارك في العديد من المنافسات أهمها كأس العالم 2018 بروسيا،ثلاث كؤوس افريقية 2015،2017،2022،كأسان للجزائر ةمرة واحدة السوبر الجزائري بين مولودية الجزائر اتحاد العاصمة.

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