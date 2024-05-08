عبيد شارف يكشف عن موعد استعمال “الفار” الموسم القادم

كشف مسؤول اللجنة الفيدرالية للتحكيم مهدي عبيد شارف عن تفاصيل الاستعدادات للاعتماد على تقنية الـ “الفار” الموسم القادم، والتي أكدها سابقا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، بعدما تم تطبيقها في مباريات ربع ونصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بالإضافة إلى اللقاء النهائي الذي سيكون بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وقال عبيد شارف في تصريحات إعلامية، الثلاثاء إن تقنية “الفار” ستكون الموسم القادم، لكن لم يحدد بعد الجولة التي يتم بدء الاعتماد فيها على هذه التقنية، حيث لم يحدد بصفة مدققة، حين أكد أنه يمكن تطبيقها في بداية الموسم، أو بعد عشر جولات، أو الجولات الأخيرة، حيث لم يتحدد فترة تطبيقها، مؤكدا في الوقت ذاته أن المباريات التي لن ينقلها التلفزيون العمومي، يمكن أن يتم الاعتماد على هذه التقنية فيها.

وأكد عبيد شارف أن اللجنة تواصل تحضير نفسها بشكل جيد، من خلال تجهيز كل الوسائل اللازمة، والإمكانيات التي تسمح باستعمال التقنية بشكل جيد وصحيح، ومعربا في الوقت ذاته عن تواجد الأخطاء التحكيمية في كل الدوريات الأوروبية، رغم استعمال تقنية “الفار”.

والأكيد، أن الاعتماد على تقنية “الفار” الموسم القادم، سيقلل من الممارسات المشبوهة في البطولة الوطنية، ويضع حدا للإشاعات في تحيز الحكام لفرق على حساب أخرى، حيث إن التقنية أتت أكلها في لقاءات كأس الجمهورية، ما يجعل التحكم في اللقاءات، مستقبلا أسهل من الوضعية الحالية، وتضع كل الحكام أمام حتمية عدم الانحياز عمدا أو بأخطاء تحكيمية.