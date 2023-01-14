عتاد طبي للسّهر على صحّة وراحة جماهير “الشان” بِقسنطينة

ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة قبيل احتضان مقابلات "شان" 2023.

سخّرت مديرية الحماية المدنية لِولاية قسنطينة تجهيزات ومُعدّات عصريتَين، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مقابلات الفوج الثالث، الذي يضمّ منتخبات غانا والسودان ومدغشقر.

وتشكّل العتاد في: جهاز إسعاف بِستّ سيارات نصفها طبّية، ومركز طبي للتكفّل بِالحالات المستعجلة، وشاحنتَي إطفاء، و20 حافلة، و5 أطباء، و50 عونا للحماية المدنية. فضلا عن جهاز للمراقبة والتوجيه يضمّ 400 عون.

وسيسهر هذا الفريق بِمعدّاته على صحّة وراحة الجماهير، التي ترتاد ملعب قسنطينة خلال تظاهرة “شان” 2023.