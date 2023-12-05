عجالي يُفضّل هذه الوظيفة على كأس إفريقيا

أعلنت إدارة نادي برقان الكويتي عن تعيين التقني الجزائري الأخضر عجالي، مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

واكتفت إدارة نادي برقان الكويتي بِبيان مُقتضب عن هذا القرار، دون الخوض في التفاصيل. وذلك في أحدث تغريدة لها عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وينشط نادي برقان في بطولة كرة القدم الكويتية للقسم الثاني.

وقبل ذلك، كان الأخضر عجالي يشغل منصب مدرب مساعد، في الجهاز الفني لِمنتخب تنزانيا، الذي يقوده مواطنه عادل عمروش. وساهما في تأهيله لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وهكذا فضّل الأخضر عجالي مهمّة التدريب في منصب رئيس، على حضور وقائع أكبر بطولة إفريقية في مركز مساعد.

للإشارة، فإن الأخضر عجالي – ابن حسين داي – كان أحد رموز المنتخب الوطني لِتسعينيات القرن الماضي، في منصب متوسّط ميدان. كما ساهم في إحراز الجزائر فضية ألعاب البحر المتوسّط، بِفرنسا عام 1993.