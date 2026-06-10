عجال وبان كي مون يبحثان تعزيز التعاون في الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، بان كي مون، آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمعهد في مجالات الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة وكفاءة الطاقة، مع التأكيد على إعداد ورقة طريق عملية لتجسيد الأهداف المشتركة ودعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وحسب بيان للوزارة الوصية، تلقت “الشروق أونلاين” نسخة منه، فقد تناول اللقاء الذي جمع الطرفين، بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر، سبل تعزيز الشراكة التقنية والمؤسساتية بين قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمعهد.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون في إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بالانتقال الطاقوي، وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تسيير الموارد المائية المرتبطة بالمشاريع الطاقوية.

وأكد عجال حرص القطاع على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي وترسيخ أسس التنمية المستدامة، مشيراً إلى التزام الجزائر بتحقيق التوازن بين ضمان الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تثمين الموارد الوطنية وتوسيع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.

كما استعرض الوزير أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يجسدها القطاع، وعلى رأسها برنامج تطوير 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبرنامج تطوير الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن المشاريع المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وشدد عجال على استعداد الوزارة للعمل جنباً إلى جنب مع فرق المعهد العالمي للنمو الأخضر من أجل إعداد ورقة طريق فعالة تعزز التعاون بين الجانبين وتترجم الأهداف المشتركة إلى مشاريع ملموسة.

من جانبه، أشاد بان كي مون بالتقدم الذي حققته الجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة وبالإمكانات الكبيرة التي تزخر بها، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية، مؤكداً استعداد المعهد العالمي للنمو الأخضر لمرافقة الجزائر في تنفيذ مشاريعها وبرامجها الرامية إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما دعا إلى دعم ومرافقة نشاط مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر بالجزائر، بما يمكنه من تحقيق أهدافه ومهامه والمساهمة في دعم جهود الجزائر لتحقيق أهدافها في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي والاقتصاد الأخضر.