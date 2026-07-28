عجال يأمر بتسريع مشاريع الكهرباء ويشيد بأداء سونلغاز خلال موجة الحر

أمر وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإستراتيجية الخاصة بتعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية، مع الالتزام بالآجال المحددة لدخولها حيز الخدمة، مؤكداً أن هذه المشاريع تعد أولوية لضمان رفع قدرات إنتاج الكهرباء، وتأمين استمرارية الخدمة العمومية، وتعزيز أمن المنظومة الكهربائية في ظل تزايد الطلب على الطاقة.

وجاءت توجيهات الوزير خلال ترؤسه أمس الإثنين اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، بحضور إطارات الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سونلغاز وإطارات المجمع، حيث خُصص اللقاء لتقييم تنفيذ القرارات والتوجيهات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، ودراسة عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بنشاط المجمع.

وشدد عجال على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان دخول المنشآت الجديدة حيز الخدمة وفق الرزنامة المحددة، بما يضمن استجابة فعالة للطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على استقرار المنظومة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بالأداء الذي قدمه عمال وإطارات مجمع سونلغاز خلال موجة الحر الاستثنائية التي مست مختلف ولايات البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع، معتبراً أن التعبئة العالية والاحترافية التي أظهروها أسهمتا في ضمان استمرارية التموين بالكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية رغم الارتفاع الكبير في الاستهلاك.

وأشار إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقديراً لتفاني مستخدمي المجمع في ضمان أمن الطاقة واستمرارية المرفق العمومي.

وفي ختام الاجتماع، دعا عجال جميع مستخدمي مجمع سونلغاز إلى مواصلة التعبئة واليقظة، وتعزيز روح المسؤولية والانضباط، ومضاعفة الجهود للحفاظ على مستوى الجاهزية والأداء، بما يدعم تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة.