عجال يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوربي للمتوسط فرص التعاون لا سيما في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الإثنين 4 ماي، بمقر الوزارة السيدة دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط على رأس وفد رفيع المستوى وبحضور إطارات سامية من الوزارة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، سمح اللقاء للطرفين بمناقشة فرص التعاون الرامية إلى تنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة.

وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون الإقليمي، وخاصة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وتطوير مشاريع شراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.

وتباحث عجال مع المسؤولة الأوروبية السامية مشاريع التعاون التي هي قيد الدراسة حاليًا مع الشركاء الأوروبيين، مثل مشروع خط الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ومشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وهي مشاريع من شأنها أن تعزز المبادلات الطاقوية بين الضفتين، وأن ترسخ دور الجزائر كمورد آمن وموثوق للطاقة في المنطقة.

وأكد الوزير عجال خلال الاجتماع على “الأهمية التي توليها الجزائر لهذه المشاريع، التي تشكّل قاعدة أساسية لتعاون مثمر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.”