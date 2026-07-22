عجال يتابع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وملفات التعاون مع تشاد والنيجر

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع والملفات الاستراتيجية ذات الأولوية في القطاع، مع التركيز على التعاون مع تشاد والنيجر، إلى جانب نشاط نقل الغاز والنموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، بحسب بيان للوزارة.

وشارك في الاجتماع إطارات من الوزارة ومسؤولون رئيسيون بمجمع سونلغاز، حيث جرى استعراض مستوى تقدم المشاريع والملفات المدرجة، من خلال عروض تقنية تناولت حصيلة الإنجازات المحققة، والتحديات المسجلة، وآفاق معالجتها، بما يضمن احترام الآجال المحددة وتحقيق الأهداف المسطرة.

وتناول الاجتماع، على وجه الخصوص، ملفات التعاون مع جمهوريتي تشاد والنيجر، إضافة إلى القضايا المرتبطة بنشاط نقل الغاز، كما تم التطرق إلى النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة باعتباره أداة استراتيجية لتوجيه السياسات الوطنية في مجال التخطيط الطاقوي وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة ضمان المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعال للملفات ذات الأولوية، داعيًا إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج، واعتماد أعلى معايير النجاعة والصرامة في المتابعة والتقييم، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع وتوجيهات السلطات العليا للبلاد.