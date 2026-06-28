عجال يتابع ملفات رقم التعريف الوطني والدفع الإلكتروني وكواشف أول أكسيد الكربون

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال اليوم الأحد، اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، خصص لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتسيير ونشاط القطاع، من بينها ملف رقم التعريف الوطني (NIN)، والتحصيل عبر محطات الدفع الإلكتروني (TSP)، وتركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها خلال زياراته الميدانية إلى الولايات.

وحسب بيان للوزارة الوصية، تلقت “الشروق أونلاين” نسخةً منه، فإن الاجتماع، المنعقد بمقر الوزارة، جرى بحضور عدد من الإطارات المركزية للقطاع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية، حيث تم استعراض مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة، وتقييم مستوى الإنجاز، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لمختلف البرامج والعمليات المسطرة لضمان تنفيذها بكفاءة واحترام المواعيد المحددة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة لمختلف الملفات ذات الأولوية، بما يعزز تحسين تسيير القطاع وضمان تنفيذ برامجه ومشاريعه وفق الأهداف المسطرة.