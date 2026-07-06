-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

عجال يوجه بتحسين أداء القطاع خلال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية

الشروق أونلاين
  • 110
  • 0
عجال يوجه بتحسين أداء القطاع خلال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية
وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
جانب من الاجتماع

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، خُصِّص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط القطاع وتسييره.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جرى الاجتماع بمقر الوزارة، بحضور عدد من الإطارات المركزية للقطاع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية، حيث قُدمت عروض حول مختلف الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأضاف البيان أن الوزير أسدى، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تحسين مستوى أداء القطاع، في إطار متابعة مختلف الملفات المتعلقة بنشاطه وتسييره.

مقالات ذات صلة
الجزائر تتوجه نحو أسواق جديدة بمشاورات شراكة مع 9 دول!

الجزائر تتوجه نحو أسواق جديدة بمشاورات شراكة مع 9 دول!

تسهيلات للمصدرين.. تعليمات جديدة وهذه شروط الاستيراد!

تسهيلات للمصدرين.. تعليمات جديدة وهذه شروط الاستيراد!

إنتاج أوبك يقفز 3.3 ملايين برميل يوميًا في جوان 2026

إنتاج أوبك يقفز 3.3 ملايين برميل يوميًا في جوان 2026

75 ألف حريق غابات ضرب الجزائر خلال 37 عامًا

75 ألف حريق غابات ضرب الجزائر خلال 37 عامًا

بيان من مديرية الضرائب بخصوص البوابة الرقمية “جبايتك”

بيان من مديرية الضرائب بخصوص البوابة الرقمية “جبايتك”

أوبك+ ترفع الإنتاج.. كم ستبلغ حصة الجزائر النفطية في أوت؟

أوبك+ ترفع الإنتاج.. كم ستبلغ حصة الجزائر النفطية في أوت؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد