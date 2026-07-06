عجال يوجه بتحسين أداء القطاع خلال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، خُصِّص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط القطاع وتسييره.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جرى الاجتماع بمقر الوزارة، بحضور عدد من الإطارات المركزية للقطاع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية، حيث قُدمت عروض حول مختلف الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأضاف البيان أن الوزير أسدى، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تحسين مستوى أداء القطاع، في إطار متابعة مختلف الملفات المتعلقة بنشاطه وتسييره.