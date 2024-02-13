عجز الصندوق الوطني للتقاعد.. هذا ما كشفه وزير العمل

انخفض عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دينار جزائري سنة 2023 مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي.

وخلال جلسة استماع للوزير أمام المجلس الشعبي الوطني، كشف فيصل بن طالب، عن انخفاض العجز المسجل في صندوق التقاعد من 556 مليار دينار سنة 2022 إلى 380 مليار دينار سجلت في سنة 2023.

وأوضح الوزير أنه وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء 1655مليار دينار، أي بزيادة قدرها 156.3مليار دينار، وهذا مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1498.72 مليار دينار.

واعتبر بن طالب أن هذه الأرقام تمثل مبعث تفاؤل لنظام الضمان الاجتماعي للوصول إلى توازنات مالية أفضل، مع ما يحمله ذلك من أثر إيجابي على الخدمات المقدمة.

من جهته، أعلن المسؤول عن ارتفاع إجمالي المداخيل الخاصة بنظام غير الأجراء من 76.85 مليار دينار سنة 2022 إلى 82.74 مليار دينار سنة 2023، أي بزيادة 7.7 مليار.