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اقتصاد

عجز ميزانية المغرب يرتفع 12.6% إلى 3.2 مليار دولار خلال خمسة أشهر

الشروق أونلاين
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عجز ميزانية المغرب يرتفع 12.6% إلى 3.2 مليار دولار خلال خمسة أشهر
ح.م
عجز ميزانية المغرب

اتسع عجز ميزانية المغرب بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليبلغ 30 مليار درهم (3.2 مليار دولار) بنهاية ماي، مدفوعاً بارتفاع وتيرة الإنفاق بوتيرة تفوق نمو الإيرادات، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

وأظهرت النشرة الشهرية لتنفيذ الميزانية أن المصروفات ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 201.5 مليار درهم حتى نهاية ماي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8.4% إلى 171.4 مليار درهم.

وسجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 8% لتبلغ 155.8 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات الإدارة والموظفين بنسبة 12.5% لتصل إلى 145.6 مليار درهم.

كما ارتفعت فوائد الدين العام بنسبة 12.9% لتبلغ 17.3 مليار درهم، في حين استقرت نفقات صندوق المقاصة، المخصص لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، عند 9.1 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.3%.

وتستهدف موازنة المغرب لعام 2026 تسجيل عجز إجمالي يقدر بنحو 55.4 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية.

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