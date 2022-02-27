عجلات “إيريس” للسيارات الكهربائية تكتسح السوق البريطانية

بعد التواجد في الأسواق الإفريقية والعربية والأمريكية

بعد أن اكتسحت منتوجاته الرفيعة السوق المحلية، وتصديرها إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وحتى الأمريكية، بفضل جودتها وأسعارها المعقولة، أبرم، الأحد، مجمع “إيريس” المتخصص في صناعة الأجهزة الإلكترونية والعجلات المطاطية في ولاية سطيف، شراكة ترويج المنتوج في دولة بريطانيا، وهذا بحضور سفيرة دولة المملكة البريطانية في الجزائر.

وستسمح هذه الشراكة بين مجمع “إيريس” وشركة “إنسو” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بدخول العجلات المطاطية لمجمع “إيريس”، إلى السوق البريطانية.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجمع “إيريس”، السيد “ياسين قيدوم”، في ندوة صحفية بقاعة “بارك مول” بوسط مدينة سطيف، أن العجلات المطاطية الخاصة بالسيارات الكهربائية التي تحمل علامة “إيريس”، ستسيطر من خلال هذه الاتفاقية الهامة على السوق البريطانية، مشيرا أن المجمع سيصدر إلى بريطانيا من خلال هذه الشراكة، 50 ألف عجلة مطاطية، في السنة الجارية، في حين سيتضاعف العدد في السنة المقبلة، أين سيتم تصدير إلى بريطانيا 100 ألف عجلة موجهة للسيارات الكهربائية، ويعتبر حسب الأخصائيين في التصدير، بأن الدخول إلى السوق البريطانية والأمريكية ليس بالأمر السهل، الآن أمريكا وبريطانيا لا تقبل دخول أي سلعة لا تتوفر فيها المواصفات الدولية، وهو ما يدل على أن العجلات المطاطية لمجمع “إيريس” صنعت بأحدث التكنولوجيات، ويمكن أن تنافس أفضل الماركات العالمية، زيادة على هذا فإنه رغم جودة هذه العجلات المطاطية المخصصة للمركبات السياحية والتجارية ونصف الثقيل والسيارات الكهربائية، تقدم أسعارا معقولة وفي متناول كل الزبائن.

كما نشير كذلك إلى أن مصنع ” إيريس” للعجلات المطاطية، يعتبر المشروع الأول من نوعه بالجزائر وبالوطن العربي والثالث على المستوى الإفريقي بتصنيع العجلات المطاطية، بقدرة إنتاج تقدر في مرحلة أولية بـ2 مليون إطار عجلة من النوع السياحي، والتجاري ونصف الثقيل سنويا، لتتزايد هذه الوتيرة تدريجيا كي تبلغ 4.5 مليون في مرحلة ثانية، بينما ستتميز المرحلة الثالثة بتصنيع عجلات الوزن الثقيل وذلك بقدرة 400 ألف عجلة في السنة.