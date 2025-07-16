عجلة الاستقدامات متوقفة في شبيبة القبائل والإدارة في عين الإعصار

الفريق لم يضمن أي صفقة هذا الصيف وحتى واسع لم يمض على الانتقال

مازالت الأوضاع في بيت شبيبة القبائل تراوح مكانها، حيث خيم الصمت على مستقبل الفريق، خاصة في ما يخص الاستقدامات، وتوقفت مباشرة عقب ضمان صفقة مدافع أولمبيك أقبو يونس واسع، والذي لم يمض على ورقة انتقاله لحد الآن، ليبقى الأنصار في انتظار أسماء أخرى تستطيع قيادة “الكناري” إلى العودة إلى منصات التتويج بداية من الموسم المقبل.

وكان المدرب الألماني لشبيبة القبائل جوزيب زينباور قد منح الإدارة قائمة بأسماء اللاعبين المستهدفين، التي ضمت 7 أسماء يتقدمها نجم الرائج السعودي يسري بوزوك، والمدافع يونس واسع بالإضافة إلى أيمن بوقرة وزكرياء دراوي ومهاجمي شباب قسنطينة إيهاب بلحوسيني وزكرياء بن شاعة، والمدافع زين الدين بلعيد، وعبد مرور حوالي أسبوعين عن انطلاق فترة التحويلات الصيفية، لم تتمكن لحد الآن الشبيبة من ضمان إلا لاعب واحد منها ويتعلق الأمر بواسع، في حين ضاع أيمن بوقرة الذي أمضى مولودية الجزائر لثلاث سنوات، بينما ستجد الشبيبة صعوبة في إقناع زكرياء دراوي المرتبط بعقد مع فريقه والذي يرفض التفريط في خدماته، فيما اقترب ثنائي شباب قسنطينة بلحوسيني وبن شاعة من مغادرة البطولة المحلية نحو مصر والكويت.

تحرك عجلة الاستقدامات في كل الأندية الجزائرية، جعل أنصار شبيبة القبائل يعربون عن غضبهم من الوضعية الحالية للإدارة، التي لم تقم حسبهم بأي شيء، بعد شهر من نهاية الموسم، ما زاد من تخوفهم من تضييع أهداف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الأندية المنافسة، شرعت في إعادة تجديد فرقها، ووصلت لنقطة النهاية، ما يجعل المهمة صعبة “للكناري” في المنافسة على لقب الموسم المقبل، ورابطة أبطال إفريقيا في حال بقيت الوضعية على حالها ولم تضمن الإدارة أسماء قادرة على إعطاء الإضافة لتشكيلة زينباور الموسم المقبل.

وكان المدرب الألماني جوزيف زينباور قد اجتمع بإدارة شبيبة القبائل مباشرة بعد نهاية الموسم، حيث ضبط تعداد الموسم المقبل، ومنح الإدارة قائمة بالأسماء التي وجب استقدامها، وهي أحد الشروط التي وضعها المدرب الألماني من أجل المواصلة على رأس النادي القبائلي، ما يجعل إدارة الشبيبة مطالبة بتلبية معظم طلباته للحفاظ على التقني الألماني الذي أعاد الفريق من بعيد الموسم الماضي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب البطولة، لولا تضييع بعض النقاط على ملعب حسين ايت احمد في المواجهات الأخيرة.

من جانب آخر، كشف أحد المقربين من إدارة النادي القبائلي، أن هذه الأخيرة تستهدف التعاقد مع فريد الملالي لاعب أنجيه الفرنسي، رغم صعوبة المأمورية، خاصة وأن اللاعب تلقى عرضا رسميا من مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، للانضمام خلال الصائفة الحالية، غير أن إدارة “الكناري” تفكر في منحه عرض أعلى من الذي قدمه الناديان العاصميان للظفر بخدماته، كما تجدد الاتصال مع وسط الميدان سفيان بن دبكة الذي فضل البقاء في الدوري السعودي، رغم أنه لم يمض على عقده مع نادي الحزم، إلا أنه كشف لمقربيه رغبته في المواصلة بالدوري السعودي أو العودة من بوابة مولودية العاصمة في حال تلقيه عرض محترم.