عجول شهر رمضان من سلالات فرنسية وبريطانية!

دفتر شروط الاستيراد يحدد المواصفات ورزنامة الاستلام

حددت شركة اللحوم “ألفيار” خصائص ومعايير عجول الذبح الـ4000 التي ستستوردها تحسبا لشهر رمضان المقبل، اللافت فيها أنها ركزت على سلالات عجول فرنسية، من المحتمل جدا أن تكون على موائد الجزائريين في الشهر الفضيل، وستصل على دفعات عبر عدة موانئ وطنية.

ويشير دفتر الشروط إلى استيراد 4 آلاف عجل حي موجه للذبح، تحوز “الشروق” نسخة منه، لشركة “ألفيار” (الجزائرية للحوم الحمراء، فرع المجمع العمومي “أغرولوغ”)، إلى أن السلالات المعنية بالاستيراد هي سلالة “شارولاز” الفرنسية و”ليموزين” الفرنسية أيضا، إضافة إلى سلالة “أوبراك” وهي بريطانية، أو سلالة عجول هجينة، مع حد أدنى بـ60 بالمائة من نقاوة السلالات المذكورة في دفتر الشروط.

الوزن ما بين 600 و700 كيلوغرام وسنها لا يتعدى 24 شهرا

وينص دفتر الشروط أيضا على أن العجول يجب أن تأتي فقط من الدول المرخص لها بالتصدير إلى الجزائر من طرف السلطات الصحية، دون تقديم تفاصيل إن كانت هناك بلدان معنية بقرارات جزائرية تمنع الاستيراد منها.

ولفتت الوثيقة إلى أن العجول وجب أن تكون “ذكر” وغير مخصية، ويبلغ عمرها ما بين 14 و24 شهرا، بينما يتراوح وزنها ما بين 600 و700 كيلوغرام، وعائد عملية الذبح وجب أن يكون بـ60 بالمائة.

وتضمن الدفتر شرطا يتعلق بفقدان الوزن عقب عملية جلب العجول عبر البحر، موضحا أن الفارق المسموح بين وزن المغادرة ووزنها عند دخول الموانئ الجزائرية وجب أن لا يتعدى 4 بالمائة.

وألزم دفتر الشروط المشاركين في المناقصة بعدم إمكانية مراجعة الأسعار المتفق عليها بعد فتح الأظرفة، وبذلك ستكون الأسعار ثابتة خلال كافة عملية التوريد، وكل رأس وجب أن يرافقه جوازه الخاص به لمعرفة تفاصيل السن وبلد المنشأ والشهادات الصحية وبقية الخصائص.

وحسب دفتر الشروط، فإن عملية فتح الأظرفة المنتظرة الاثنين بمقر “ألفيار” ببئر توتة بالعاصمة، تأخرت بـ6 أيام، بالنظر لكون دفتر الأعباء أشار إلى أنها ستكون يوم 15 فيفري 2022، علما أن الشركة أعلنت في بيان سابق أن فتح الأظرفة قد تأجل إلى غاية 17 مارس 2022، لكنها سرعان ما تداركت بإعلان ثان ذكرت فيه أن فتح الأظرفة سيكون الاثنين 21 فيفري 2022، ومع ذلك فإن الموعد يبقى خارج الأجندة الرسمية المعلنة من طرف الشركة عبر دفتر الشروط.

هذه رزنامة وصول عجول الذبح إلى الموانئ الجزائرية

وحدد دفتر الشروط رزنامة زمنية لاستلام عجول الذبح على مراحل عبر عدة موانئ جزائرية، سيكون الصعب الالتزام بها حسب ما أفاد به متعاملون في القطاع، بالنظر لكون عملية فتح الأظرفة ستكون صباح الاثنين بينما أول شحنة ستصل في 9 مارس المقبل، في حين أن العملية تتطلب وقتا أكبر وإجراءات مالية وإدارية ولوجيستية وصحية معقدة، خصوصا إذا ما تم اختيار بلد بعيد في أمريكا الجنوبية مثالا.

وفي تفاصيل استلام شحنات العجول الحية الموجهة للذبح، ستكون أول عملية استلام في 9 مارس 2022، وستكون العملية عبر ميناء الجزائر من خلال استلام 1000 رأس.

أما ثاني عملية استيراد فحدد لها دفتر الشروط تاريخ 16 مارس 2022 لوصولها، وستكون عبر مينائي الجزائر ووهران، وستشهد استلام 1500 رأس، أما آخر عملية استيراد فستكون بتاريخ 25 مارس 2022، وستتم عبر مينائي الجزائر وعنابة، لاستلام 1500 رأس.

وتضمن دفتر الشروط ملاحظة مفادها أن عمليات برنامج تسليم الشحنات عبر الموانئ الجزائرية ستكون مرنة حسب العوائق والعراقيل التي قد يواجهها المشتري.