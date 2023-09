عداءة إثيوبية تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون

حطمت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم)، ببرلين.

وسجلت العداءة الإثيوبية زمنا قدره 2.11.53 سا، أي أقل بدقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي والمقدر بـ 2.14.04 سا، سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 أكتوبر 2019.

Tigst Assefa must have one of the greatest ranges you’re every likely to see in running.

400m: 54.05

800m: 1:59.24

10km: 30:52

Half: 67:28

Marathon: 2:11:53

Her two splits of 66:20 and then 65:33 were more than a minute faster than her standalone half-marathon personal best. https://t.co/wf1ntAB5XP

— Tim Adams (@TimAdams76) September 24, 2023