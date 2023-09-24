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رياضة

عداءة إثيوبية تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون

عمر سلامي
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عداءة إثيوبية تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون
ح.م
العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا

حطمت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم)، ببرلين.

وسجلت العداءة الإثيوبية زمنا قدره 2.11.53 سا، أي أقل بدقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي والمقدر بـ 2.14.04 سا، سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 أكتوبر 2019.

وفي فئة الرجال، حقق الكيني ايليود كيبشوغي فوزه الخامس في سباق برلين بتسجيله 2.02.42 سا، ولم يتمكن من تحطيم رقمه القياسي العالمي الذي سجله على المضمار ذاته العام الماضي عندما حقق زمنا قدره 2.01.09 سا.

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