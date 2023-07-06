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رياضة

عداءة إثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة بسبب خطأ فادح ( فيديو)

عمر سلامي
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عداءة إثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة بسبب خطأ فادح ( فيديو)
أرشيف
العداءة سنبيري تيفيري

خسرت العداءة الإثيوبية سنبيري تيفيري، سباق الـ10 كيلومتر لـ “بيتش ثري رود ريس”، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب خطأ فادح ارتكبته في الأمتار الأخيرة.

وكانت العداءة الإثيوبية تتصدر السباق وتتجه بخطى ثابتة نحو خط النهاية، قبل أن تسلك طريقا مغايرا.

ويظهر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تيفيري، تتصدر السباق قبل أن تتجه يمينا، بينما كان عليها الاستمرار في نفس الطريق، باتجاه خط النهاية.

وعادت العداءة بعد لحظات فقط، إلى الطريق المؤدي إلى خط النهاية، لكنها حلّت في المركز الثالث، لتخسر بذلك السباق الذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار.

وأخطأت تيفيري عندما تبعت الدراجة النارية التابعة للشرطة، والتي كانت ترافق المتسابقات، لتنحرف عن خط السباق الرئيسي.

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