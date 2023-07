عداءة إثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة بسبب خطأ فادح ( فيديو)

خسرت العداءة الإثيوبية سنبيري تيفيري، سباق الـ10 كيلومتر لـ “بيتش ثري رود ريس”، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب خطأ فادح ارتكبته في الأمتار الأخيرة.

وكانت العداءة الإثيوبية تتصدر السباق وتتجه بخطى ثابتة نحو خط النهاية، قبل أن تسلك طريقا مغايرا.

ويظهر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تيفيري، تتصدر السباق قبل أن تتجه يمينا، بينما كان عليها الاستمرار في نفس الطريق، باتجاه خط النهاية.

Heartbreak for Senbere Teferi as she takes a wrong turn meters from the finish line of the Peachtree Road Race. It cost her a second consecutive win in the Atlanta 4th of July 10k.@atln pic.twitter.com/vg40krYnHb

— Fred Campagna (@FredCampagna) July 4, 2023