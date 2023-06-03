عداءة كينية تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر

حطمت البطلة الأولمبية والعالمية الكينية، فايث كيبيغون، الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م، في لقاء فلورنسا الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى محققة توقيتا قدره 3:49.11 د.

وتفوقت كيبيغون البالغة من العمر 29 عاما على الرقم القياسي السابق للعداءة الإثيوبية، جينزيبي ديبابا، بتوقيت 3:50.07 د. حققته في موناكو، عام 2015.

ونجحت كيبيغون، التي تتشارك التدريبات مع مواطنها “ملك الماراطون”، إليود كيبتشوغي، منذ عام 2014، في الفوز بميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بما في ذلك في الدوحة، عام 2019، حيث فازت بالميدالية الفضية بعد 16 شهرا من ولادة ابنتها، وعام 2018، من دون تدريب.