عدد السكنات التي ستوزع وعدل 3.. بلعريبي يكشف التفاصيل

سيتم بداية من اليوم الخميس، الشروع في توزيع 150 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ، حسب ما أعلن عنه وزير السكن طارق بلعريبي.

وأكد بلعريبي للتلفزيون الجزائري أن مصالحه ستشرع في توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف 597 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي.

وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه سيتم الخميس توزيع 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و27 ألف وحدة بصيغة السكن الريفي.

أما عن “عدل 3 ” فأوضح الوزير أنها ليست أمرا مستحيلا لكن ليس قبل طي ملفات “عدل 1” و “عدل2.

وفي السياق ذاته، صرح الوزير أن أكثر من 16 ألف وحدة سكنية قد تم الانطلاق في إنجازها عبر الوطن.