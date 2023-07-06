-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 19 ولاية
الجزائر

عدد السكنات التي ستوزع وعدل 3.. بلعريبي يكشف التفاصيل

الشروق أونلاين
  • 765
  • 0
عدد السكنات التي ستوزع وعدل 3.. بلعريبي يكشف التفاصيل
ح.م

سيتم بداية من اليوم الخميس، الشروع في توزيع 150 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ، حسب ما أعلن عنه وزير السكن طارق بلعريبي.

وأكد بلعريبي للتلفزيون الجزائري أن مصالحه ستشرع في توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف 597 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي.

وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه سيتم الخميس توزيع 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و27 ألف وحدة بصيغة السكن الريفي.

أما عن “عدل 3 ” فأوضح الوزير أنها ليست أمرا مستحيلا لكن ليس قبل طي ملفات “عدل 1” و “عدل2.

وفي السياق ذاته، صرح الوزير أن أكثر من 16 ألف وحدة سكنية قد تم الانطلاق في إنجازها عبر الوطن.

مقالات ذات صلة
مفاوضات جزائرية فرنسية حول جرائم القرن 19 وتركة الأمير

مفاوضات جزائرية فرنسية حول جرائم القرن 19 وتركة الأمير

البرلمان يثور ضد اليمين الفرنسي المتطرف

البرلمان يثور ضد اليمين الفرنسي المتطرف

الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي

الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي

النطق بالأحكام في ملف فساد صندوق العمال في 10 جويلية

النطق بالأحكام في ملف فساد صندوق العمال في 10 جويلية

اليمين الفرنسي يستغل أزمة “نائل” لتمرير إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

اليمين الفرنسي يستغل أزمة “نائل” لتمرير إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

بلمهدي: وفاة 50 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

بلمهدي: وفاة 50 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد