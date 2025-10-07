عدد الهكتارات الزراعية المستغلة في الجزائر.. خبير فلاحي يكشف

كشف الخبير في المجال الزراعي والإطار السابق بوزارة الفلاحة مصطفى بناوي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تستغل فعلياً 8.5 ملايين هكتار فقط من أصل 45 مليون هكتار تمثل المساحة الزراعية الإجمالية، ما يعكس – حسبه – فجوة تستدعي معالجة الاختلالات وتحسين مردودية الأراضي الزراعية عبر مقاربة علمية حديثة.

وأوضح بناوي، في حديثه لبرنامج ضيف اليوم على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن التوجه نحو رقمنة الأنشطة الزراعية واعتماد الزراعة الذكية والدقيقة يشكلان ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية في الهكتار الواحد، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي يمر عبر تحديث أساليب العمل واستغلال الإمكانات التقنية المتاحة.

وأضاف الخبير أن مساهمة الوزير الجديد للفلاحة يمكن أن تكون كبيرة إذا تم تبنّي سياسات علمية وتقنية تركز على التحول الرقمي في القطاع، مع ضمان الاستمرارية في البرامج السابقة وتفادي ما سماه “القطيعة المتكررة” التي عرفتها السياسات الزراعية في مراحل سابقة.

وختم بنّاوي بالتأكيد على أن القطاع الزراعي في حاجة إلى جهد علمي وتقني متواصل يهدف إلى تحسين الإنتاج وضمان استدامة النشاط الفلاحي، معتبراً أن التغيير الحقيقي يبدأ من التسيير الذكي للمساحات الزراعية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية المستدامة.