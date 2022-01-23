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الجزائر

عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 44.6 مليون نسمة

الشروق أونلاين
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عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 44.6 مليون نسمة

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 44.6 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2021 مقابل 44.3 مليون نسمة بتاريخ الفاتح من جويلية 2020، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.

وفقا للبيانات الاحصائية للديوان، فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 ألف زواج موثق.

وأوضح الديوان أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون، وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة “معتبرة” في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج.

وعليه، بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 ألف شخصا، مسجلا معدل نموا طبيعيا قدر ب 1.71 بالمائة.

ويواصل بذلك معدل النمو الطبيعي انخفاضه المسجل منذ سنة 2017، غير أن جاء في 2020 بوتيرة هي “الأسرع”، حسب الديوان، الذي أرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع “المحسوس” في عدد الوفيات المسجلة اضافة إلى تراجع حجم الولادات.

وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020، فإن اجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022، حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء.

وبشأن التركيبة السكانية، يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس أن نسبة الذكور تتفوق على الاناث بـ50.7 بالمائة من اجمالي عدد السكان.

وأثر تراجع الولادات الحية، لأول مرة منذ ستة سنوات، إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية، فإن معدل المواليد انتقل من 23.8 بالألف سنة 2019 الى 22.42 بالنسبة للألف سنة 2020.

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التعليقات
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  • amis

    بيوت مكتضة ( 12 فردا في بيت من غرفتين ) . وسائل نقل مكتظة ( حافلات تتسع ل 50 راكبا على متنها الضعف ) مستشفيات مكتظة ( طاقتها 200 سريرا ونجد فيها 400 مريضا ) جامعات مكتظة ( غرف الاقامات من 8 أمتار مربعة ب 6 أسرة أي 6 طلبة ) ومدارس مكتظة ( 60 تلميذ في قسم واحد وخاصة في الثنويات والمتوسطات ) شوارع مكتظة وادارات مكتظة ومحاكم مكتظة وسجون مكتضة .... وننتظر المزيد .

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  • أحيانا وجب وضع النقاط على الحروف !!

    عدد سكان سويسرا 6 ملايين نسمة وناتجها المحلي الاجمالي = 750 مليار دولار سنويا .. عدد سكان الجزائر 44.6 مليون نسمة وناتجها المحلي الاجمالي 150 مليار دولار . حلل وناقش .

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  • amremmu

    عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 44.6 مليون نسمة ... وهل هذا انجاز عظيم ؟؟؟ بل هل نحن أفضل من نيوزيلندا التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة أو الدنمارك ب 6 ملايين نسمة ... ؟؟؟؟ لقد حقق فرد ما عجز عن تحقيقه 10 وحققت دول ب 5 و 6 و 7... ملايين نسمة ما لم تحققه دول ب 100 و 200 بل ومليار نسمة ...........مليون نسمة .

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  • ج ج المقدس

    مزيد من السكان = مزيد من الأزمات والفقر والبؤس ... في بلد تنجب فيه الأسر 6 و 7 و 8 و 9............... دون التفكير في العواقب .

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