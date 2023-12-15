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عدد شهداء العدوان يقارب 19 ألف شهيد

الشروق أونلاين
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عدد شهداء العدوان يقارب 19 ألف شهيد
ح. م
العدوان على القطاع والضفة يخلف نحو 19 ألف شهيد.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء الذين خلفهم القصف الصهيوني قد بلغ 18.987 شهيدا، وأكثر من 55 ألف جريح، وهذا منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، عن تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة 15 ديسمبر، فسقط 18,700 شهيد في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجُرح أكثر من 51 ألفا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة 286 شهيدا، وجُرح 3,431 آخرون.

وأضاف تقرير الوزارة أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

كما أشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا.

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