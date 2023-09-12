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عدد ضحايا زلزال المغرب يتجاوز 2900 والصليب الأحمر يدعو لجمع التبرعات  

الشروق أونلاين
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عدد ضحايا زلزال المغرب يتجاوز 2900 والصليب الأحمر يدعو لجمع التبرعات  
ح. م
بلغ عدد ضحايا ازلزال المغرب 2901 قتيلا كما أطلق الصليب الأحمر نداء من أجل جمع 100 مليون يورو لمساعدة المنكوبين.

بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب 2901 قتيلا و5530 مصابا، حسب آخر حصيلة مؤقتة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

وتتواصل عمليات البحث بالرغم من تضاؤل الآمال بإيجاد أحياء تحت الأنقاض، خصوصا في المناطق الجبلية للمملكة.

الصليب الأحمر من جهته، أطلق نداء من أجل جمع 100 مليون يورو وذلك من أجل المساهمة في عمليات الإنقاذ. كذلك من أجل تقديم المساعدة والإعانة لعديد العائلات المغربية التي تبات في العراء بعد أن فقدت منازلها ولم تجد حلا.

فانتشرت على شبكات التواصل الإجتماعي صور وفيديوهات لمغاربة يشتكون من تخلي السلطات المغربية عنهم والتي تركتهم دون تقديم المعونة لهم.

كما يشتكي المغاربة أيضا من تماطل السلطات المغربية من السماح لهم بدفن ذويهم المتوفين بدون مبرر، ودون تقديم أي مساعدات لهم.

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