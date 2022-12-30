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عدد قياسي غير مسبوق.. 11 امرأة في حكومة الرئيس البرازيلي الجديدة

الشروق أونلاين
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عدد قياسي غير مسبوق.. 11 امرأة في حكومة الرئيس البرازيلي الجديدة
ح.م
الرئيس البرازيلي و بعض الوزراء من حكومته الجديدة

استكمل الرئيس البرازيلي المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمت 11 امرأة في عدد قياسي غير مسبوق.   

وقالت وكالة الأسوشيتد برس، إن دي سليفا اختار كما كان متوقعا ناشطة غابات الأمازون مارينا سيلفا وزيرة للبيئة، كما أعلن أن وزيرة التخطيط القادمة ستكون سيمون تيبيت، منافسته السابقة التي تحولت إلى حليفة مهمة خلال حملته الانتخابية.

كما ستقود امرأة من السكان الأصليين، هي سونيا غواجاجارا، أول وزارة على الإطلاق للسكان الأصليين في البلاد.

وعين لولا دا سيلفا 11 امرأة في حكومته المستقبلية التي ستتولى مناصبها في العام الجديد – في عدد قياسي لوزيرات أكثر من أي حكومة سابقة.

وقال لولا دي سليفا الذي عاد إلى رئاسة البرازيل في أكتوبر 2022، بعد أن أمضى أسابيع في اختيار جميع وزراء الحكومة البالغ عددهم 37، “بعد الكثير من العمل.. وبعد الكثير من التوترات والمناقشات والمداولات والتعديلات.. انتهينا من اختيار المستوى الأول من الحكومة”.

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