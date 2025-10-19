“عدل”و“SAA” تبحثان الشراكة في هذا المجال

شهد لقاء مشترك بين مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو” والمؤسسة الوطنية للتأمينات (SAA)، اليوم الأحد، عرض ومناقشة مجموعة من المقترحات الجديدة الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين وتحسين الخدمات المقدمة للمستأجرين، مع التركيز على حماية الأجزاء المشتركة في العمارات السكنية وضمان التكفل بالمخاطر المحتملة.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات عملية لتجسيد هذه المقترحات ميدانيًا، من خلال وضع خطط تنسيقية واضحة وتحديد أطر التعاون بين المؤسستين لإيجاد حلول تأمينية تتماشى مع احتياجات السكان ومتطلبات التسيير العصري.

وجاءت الندوة، التي احتضنها الفرع الجهوي لوهران، في إطار جهود مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” لتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يعود بالنفع المباشر على قاطني أحياء عدل، وبمشاركة فعالة من مؤسسة “SAA”.

وحضر اللقاء المدير العام المساعد لمؤسسة “عدل للتسيير العقاري” ممثلًا للمدير العام جلال الدين دحماني، إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات مصلحة التأمينات بالفرع الجهوي لوهران، وممثلين عن مؤسسة “SAA”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين لتطوير حلول تأمينية فعالة ترفع من مستوى الحماية داخل الأحياء السكنية، وتضمن استقرار السكان وصون الممتلكات والمرافق المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” لتطوير خدماتها عبر تعزيز أدوار الشركاء والفاعلين في المجالات ذات الصلة، خاصة في قطاع التأمين الذي يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن واستدامة المجمعات السكنية وتطوير أساليب التسيير العقاري الحديث.