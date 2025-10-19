-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“عدل”و“SAA” تبحثان الشراكة في هذا المجال

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
“عدل”و“SAA” تبحثان الشراكة في هذا المجال
أرشيف
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - AADL

شهد لقاء مشترك بين مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو” والمؤسسة الوطنية للتأمينات (SAA)، اليوم الأحد، عرض ومناقشة مجموعة من المقترحات الجديدة الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين وتحسين الخدمات المقدمة للمستأجرين، مع التركيز على حماية الأجزاء المشتركة في العمارات السكنية وضمان التكفل بالمخاطر المحتملة.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات عملية لتجسيد هذه المقترحات ميدانيًا، من خلال وضع خطط تنسيقية واضحة وتحديد أطر التعاون بين المؤسستين لإيجاد حلول تأمينية تتماشى مع احتياجات السكان ومتطلبات التسيير العصري.

وجاءت الندوة، التي احتضنها الفرع الجهوي لوهران، في إطار جهود مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” لتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يعود بالنفع المباشر على قاطني أحياء عدل، وبمشاركة فعالة من مؤسسة “SAA”.

وحضر اللقاء المدير العام المساعد لمؤسسة “عدل للتسيير العقاري” ممثلًا للمدير العام جلال الدين دحماني، إلى جانب رئيس دائرة الإدارة العامة، وإطارات مصلحة التأمينات بالفرع الجهوي لوهران، وممثلين عن مؤسسة “SAA”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين لتطوير حلول تأمينية فعالة ترفع من مستوى الحماية داخل الأحياء السكنية، وتضمن استقرار السكان وصون الممتلكات والمرافق المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” لتطوير خدماتها عبر تعزيز أدوار الشركاء والفاعلين في المجالات ذات الصلة، خاصة في قطاع التأمين الذي يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن واستدامة المجمعات السكنية وتطوير أساليب التسيير العقاري الحديث.

مقالات ذات صلة
تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

لجنة تصفية الاستعمار تصدر قرارا جديدا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

لجنة تصفية الاستعمار تصدر قرارا جديدا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وصرف المستحقات

تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وصرف المستحقات

استحداث جائزة نوادي السينما الجزائرية

استحداث جائزة نوادي السينما الجزائرية

رئيس الجمهورية يستقبل المجاهدة جميلة بوحيرد

رئيس الجمهورية يستقبل المجاهدة جميلة بوحيرد

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر أكثر من 30 ولاية

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر أكثر من 30 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد