عدلي: بن ناصر مِن أفضل لاعبي خطّ الوسط في العالم

أجرت القناة الإلكترونية لِنادي ميلان آسي بطل إيطاليا، مقابلة إعلامية مع لاعبها الجديد والجزائري المغترب ياسين عدلي.

وكان صانع الألعاب عدلي (21 سنة) قد انضمّ مُؤخّرا إلى فريق الميلان، لِمدّة 5 مواسم. قادما من نادي بوردو الفرنسي.

وقال عدلي ردّا على سؤال عن زميله الجديد ومواطنه إسماعيل بن ناصر: “أعرف جيّدا إسماعيل. مدير أعمالنا (مناجير) واحد. أعتقد أنه لاعب كبير، ربّما هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم هذه الأيّام. وأنا متأكّد أنه سيُقدّم المزيد والأحسن، حتى يُبرهن للجميع أنه لاعب عالمي”.

كما أبدى عدلي تأثّره بِزين الدين زيدان، وقال إنه يستمتع بِإعادة مشاهدة مقابلاته. عِلما أن “زيزو” ارتدى أيضا زيّ نادي بوردو في النصف الأوّل من التسعينيات.

وعاد عدلي إلى طفولته، وقال إن والده سجّله في معهد للموسيقى، ومكث هناك أربع سنوات. وأشار إلى أنه من هوّاة العزف على آلة البيانو.

ومثّل ياسين عدلي ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنه لم يلعب في صنف الأكابر. وهو ما يفتح له باب الالتحاق بـ “محاربي الصّحراء” لاحقا، لكن بعد المرور على أروقة “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.