عدلي لن يحضر وديتي غينيا ونيجيريا

أعلم بلماضي بالأسباب التي تقف وراء قراره

أجل لاعب ميلان الإيطالي، ياسين عدلي، التحاقه بالمنتخب الوطني إلى شهر مارس المقبل، بدلا من موعد سبتمبر الجاري، الذي سيلعب فيه الخضر مباراتين وديتين أمام منتخبي غينيا ونيجيريا، يومي 23 و27 من الشهر الجاري، بملعب ميلود هادفي بوهران.

وبحسب مصدر إعلامي، فإن متوسط نادي بوردو الفرنسي سابقا، ياسين عدلي، يكون قد أعلم المدرب الوطني، جمال بلماضي، بقراره حول موعد انضمامه إلى المنتخب الوطني، الذي لن يكون في تربص شهر سبتمبر الجاري، وهذا بعدما أعطى موافقته المبدئية على حمل الألوان الوطنية واختيار الجنسية الرياضية الجزائرية، علما أنه كان يفاضل ما بين المنتخبين الوطني والفرنسي بحكم جنسيته المزدوجة.

وأوضح ذات المصدر، أن عدلي أعلم بلماضي بحاجته إلى وقت إضافي للتركيز على فريقه الجديد، بطل إيطاليا نادي ميلان، حتى يتسنى له فرض نفسه في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من قبل لاعبين بارزين في تشكيلة الميلان. كما عبر له عن عدم جاهزيته من الناحية النفسية لتلبية دعوة المنتخب الوطني في الوقت الحالي، أي خلال تربص شهر سبتمبر، مؤكدا أنه سيكون في أفضل أحواله العام المقبل في تاريخ الفيفا المقرر في شهر مارس، بعد أن يمنح له المدرب ستيفانو بيولي فرصة المشاركة في عدد معتبر من المباريات، وهو ما سيسمح له بالبروز بقوة وحينها لن يتردد في الالتحاق بالخضر لجلب إضافة قوية لوسط الميدان.