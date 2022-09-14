عدلي وعوار وآيت نوري يخلطون حسابات بلماضي

بين التأجيل والتردّد بخصوص الانضمام إلى "الخضر"

أخلطت قضية الثلاثي المزدوج الجنسية، ياسين عدلي وحسام عوار وريان آيت نوري، حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل انطلاق تربص نهاية الشهر الجاري، فبعد أن كان ينتظر انضمام لاعبين على الأقل من هذا الثلاثي، أكدت عدة مصادر متطابقة استحالة التحاق هؤلاء اللاعبين بصفوف “الخضر” خلال هذا التربص.

وكان جمال بلماضي أدلى بتصريحات قوّية خلال تربص شهر جوان الماضي، أكد خلالها انضمام لاعبين واعدين ومعروفين إلى صفوف المنتخب الوطني خلال تربص شهر سبتمبر من دون أن يسميهم، لكن مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكدت أن الأمر يتعلق بياسين عدلي، الذي قام بإجراءات تغيير جنسيته الرياضية، وحسام عوار الذي غيّر موقفه من الدوري الفرنسي وكانت زيارته إلى الجزائر شهر جوان الماضي عاملا مؤثرا في تحديد موقفه الجديد، فضلا عن ريان آيت نوري ولو أن هذا الأخير طلب بعض الوقت لحسم قراره النهائي.

وأكدت مصادر “الشروق” أن غياب ياسين عدلي عن تربص “الخضر” المقبل بات تحصيل حاصل، بعد أن كان طلب الإعفاء من جمال بلماضي بحجة التركيز على فريقه ميلان الإيطالي، وهو الذي لم ينجح في الفوز بمكانة أساسية لحد الساعة في حسابات المدير الفني، ستيفانو بيولي، ونفس الشيء ينطبق بنسبة كبيرة على حسام عوار، الذي دخل في صراع مع إدارة أولمبيك ليون الفرنسي بسبب رفضه عروض الرحيل عن النادي هذا الصيف، رغم تبقي عام واحد فقط في العقد الذي يربطه بالنادي، ما دفع المدرب الهولندي بيتر بوش يبعده عن حساباته، وهو ما أثر على جاهزيته الفنية، ويحتاج عوار إلى بعض الوقت لاستعادة إمكاناته المعروفة وتسوية وضعيته مع ليون قبل الانضمام إلى المنتخب الجزائري.

من جهة أخرى، يخشى متابعون تكرار سيناريو ياسين عدلي مع ريان آيت نوري، مدافع وولفرهامتون الإنجليزي، الذي يتطور بشكل سريع، ويقدم عروضا مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد أن كشف موقع “فوتبول كاست” البريطاني أن آيت نوري دخل في مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، وأصبح يُصنف بمثابة صفقة رابحة في النادي الإنجليزي، وأشار الموقع إلى وجود فارق كبير بين القيمة التي كلفها اللاعب والتي لم تتجاوز 9.5 مليون جنيه إسترليني، وبين مستواه المميز مع الفريق، ما يجعل منه استثمارا ناجحا، وتوقع الموقع دخول الظهير الأيسر في حسابات كبار إنجلترا وأوروبا في المستقبل القريب، وهو الذي سبق وأن حظي باهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي في الصيف الماضي.

وكان آيت نوري مترددا في وقت سابق بخصوص مسألة الانضمام إلى المنتخب الجزائري وانتظر الحصول على فرصة مع “الديكة”، وبالنظر للتطوّر الحاصل في مستواه وصعود أسهمه، يمكن أن ينتظر الظهير الأيسر لما بعد منافسة كأس العالم، على أمل دخول حسابات المنتخب الفرنسي، الذي قد يعرف تغييرا على الجهاز الفني برحيل المدرب الحالي، ديدييه ديشان، وتعويضه بمدرب جديد قد يلجأ إلى خيارات جديدة.