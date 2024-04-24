عدلي يبرر تصرفاته في الداربي أمام إنتر

كان في بداية الموسم خارج حسابات مدربه

انفجر متوسط ميدان ميلان ياسين عدلي في وجه إدارة ناديه بعد الخسارة القاسية التي مني بها الثلاثاء في الداربي أمام انتر الحائز لقب الدوري الإيطالي، وبرر تصرفاته التي تصدرت المشهد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تكسيره لعدة لوازم للفريق، مباشرة بعد تغييره في المواجهة.

وقال ياسين عدلي في تصريح لموقع “ميلان ماترز”: “إذا أراد النادي الفوز فعلا بالمباريات واللقب، يجب أن يكون لدينا فريق قوي ونحتاج إلى لاعبين أقوياء”. في مطالبة منه القيام بعملية استقدامات نوعية، للمنافسة على الألقاب، والعودة إلى الساحة الأوروبية بقوة، كما أضاف عدلي حول مستقبله مع النادي الأحمر والأسود، مؤكدا في ذات السياق، أن الأمر يعتمد على الرغبة في العودة إلى القمة من خلال الاستثمار، وقال: “يعتمد مشروعنا على عدة سنوات ولا يزال طويلا لكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك وبكثير، من أجل البقاء في القمة”.

يذكر أن عدلي كان في بداية الموسم، خارج حسابات بيولي، قبل أن ينال فرصته مع الفريق بسبب الإصابات الكثيرة في الفريق، والتي جعلته يشارك في عدة لقاءات قدم خلالهم مستوى مميز، وجعله يشارك باستمرار، غير أن تصرفه الأخير أشعل الغضب في أنصار النادي، رافضين تلك الصور في فريقهم.