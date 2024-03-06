عدلي يكشف بِصريح اللّفظ عن المنتخب الذي يرغب في تمثيل ألوانه (الفيديو)

كشف اللاعب الجزائري المُغترب ياسين عدلي بعد ظهيرة الأربعاء، عن المنتخب الوطني الذي يرغب في تمثيل ألوانه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه عدلي، تحت ألوان ناديه ميلان آسي الإيطالي.

وقال متوسّط الميدان عدلي: “أُريد اللّعب في مستوى عالٍ. وعليه فإن هدفي هو ارتداء زيّ منتخب فرنسا. أعتقد أن الوقت ليس مُناسبا للخوض في هذا الغمار، وتقديم التفسيرات” (الفيديو).

وسبق للاعب عدلي (23 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنه لم يلعب مع أيّ منتخب على مستوى الأكابر.

وراح عدلي يُؤكد الرّغبة في تمثيل ألوان منتخب “الديكة”، بِقوله إنه حينما قدم إلى نادي الميلان، وجده يضمّ لاعبين فرنسيين، وهو ما سهّل عليه عملية الاندماج.

ويطمح ياسين عدلي للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا، المُقرّر تنظيمها بِألمانيا في الصيف المقبل. ومن خلال هذا التصريح يكون قد وجّه رسالة مُبطّنة إلى المدرب ديدييه ديشان، فحواها الإلتفات إليه، وجلبه لِخوض هذه المنافسة الكبيرة.

وتنتظر ياسين عدلي وفريقه ميلان آسي سهرة هذا الخميس، مباراة أمام الزّائر نادي سلافيا براغ التشيكي، لِحساب ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.