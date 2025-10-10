“عدل” تتكفل بإنجاز 33 ألف وحدة سكنيّة متوقفة

في إطار صيغة السكن التساهمي الاجتماعي.. بلعريبي يكشف:

تم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بإنجاز مشاريع متوقفة بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، بقرابة 33 ألف وحدة على المستوى الوطني، بحسب ما أفاد به، الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي.

وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح د بلعريبي، أنه في إطار التكفل بالمشاريع المتعثرة بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، أخذت وكالة “عدل” على عاتقها إنجاز 32989 وحدة بهذه الصيغة عبر مختلف ولايات البلاد.

ويأتي ذلك تنفيذا لورقة الطريق التي سطرتها الوزارة في 2020 لتطهير ملف السكن التساهمي الاجتماعي، يضيف الوزير الذي لفت إلى أن ذلك سيستغرق وقتا بالنظر للإجراءات الإدارية والقضائية التي يتطلبها الأمر.

وبدأت هذه الورقة تؤتي ثمارها إذ تم فعليا بعث مشاريع متوقفة بهذه الصيغة بـ11980 وحدة في الفترة بين 2020 و2024، بحسب بلعريبي، الذي أشار إلى أن ذلك تم بالتوازي مع إلغاء اعتماد 36 مرقيا عقاريا، عبر 16 ولاية، أسندت إليهم مهمة إنجاز مشاريع بنحو 5000 سكن تساهمي اجتماعي، وهذا بالنظر لإخلالهم بالتزاماتهم.