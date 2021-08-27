“عدل” تحضّر لثاني عملية توزيع كبرى في نوفمبر المقبل

تسليم 61 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار

بلغ عدد السكنات التي سلمتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” منذ انطلاق العملية الكبرى 61344 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، وسط تحضيرات جارية لإطلاق ثاني عملية توزيع كبرى بمناسبة أول نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تلقت الشروق نسخة منه، أن الوكالة أعلنت عن تسليم ما يزيد عن 58 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب (5 جويلية)، ليصل عدد السكنات المسلمة حاليا إلى 61344 بعد استكمال جميع الأشغال خاصة المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز والماء.

ووفق البيان فقد تم تسليم الأربعاء الماضي بولاية وهران 14072 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، رفقة وزير الصناعة الصيدلانية ووزير الصناعة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني.

وأكد المدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني أن بلوغ هذا الرقم (61 ألف و344 سكن) كان بالتنسيق المحكم مع المديرين الجهويين لوكالة عدل ومختلف شركائها على المستوى المحلي والمركزي، إضافة لزيارات ميدانية لمختلف الولايات والمشاريع ومتابعتها بتفاصيلها.

ووفق ما أسرت به مصادر من قطاع السكن لـ”الشروق”، فإن التحضيرات جارية على قدم وساق بمختلف ولايات الوطن، لإطلاق عملية توزيع كبرى ثانية بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية في أول نوفمبر المقبل.