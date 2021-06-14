عدل تستعد لأكبر عملية توزيع للسكنات في 5 جويلية المقبل

دعا المدير العام المكلف بتسيير وكالة عدل، فيصل زيتوني، مصالحه إلى التنسيق الجيد وتسهيل مختلف الإجراءات بغية انجاح عملية التوزيع الكبرى لسكنات البيع بالإيجار المرتقبة يوم 5 جويلية المقبل.

وضم هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى، مساء الأحد، برئاسة المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، مسؤولي كلا من مديرية الاكتتاب والتسويق، مديرية المشاريع، مديرية التسيير العقاري، حسبما أفادت به الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وخلال هذا اللقاء، دعا زيتوني المديريات الى “التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع والتوثيق”.

كما أكد على ضرورة إعداد محاضر استلام وتسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين، تؤكد جودة ونوعية السكنات مع اكتمال الأشغال وكذا توفر الماء الكهرباء والغاز والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.

وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام لـ ”عدل” أن إنجاح هذه العملية “مهم وضروري، من أجل رفع التحدي ومسايرة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السكن والرامية إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة”، يضيف نفس المصدر.