عدل.. تسليم أزيد من 42 ألف وحدة سكنية منذ انطلاق عملية التوزيع الكبرى

كشفت وكالة عدل أنه تم توزيع أزيد من 42 ألف وحدة سكينة بصيغة البيع بالإيجار منذ انطلاق عملية التوزيع الكبرى التي أعلن عنها عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.

وكشفت الوكالة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن عدد السكنات المعلن عن توزيعها منذ انطلاق عملية التوزيع الكبرى بلغ 42225 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار.

وأشارت وكالة عدل أنها أعلنت عن تسليم ما يزيد عن 58 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، وتتواصل عملية توزيع السكنات المتبقية في مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت الوكالة أنه تم السبت الماضي تسليم 6226 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بولاية قسنطينة وبتوزيعها لهذه الحصة المعتبرة وكالة عدل قد أنهت برنامجها بولاية قسنطينة ليكون بذلك عدد السكنات المسلمة بصيغة البيع بالإيجار 42225 وحدة سكنية.

عدل تستعد لأكبر عملية توزيع للسكنات في 5 جويلية

دعا المدير العام المكلف بتسيير وكالة عدل، فيصل زيتوني، مصالحه إلى التنسيق الجيد وتسهيل مختلف الإجراءات بغية انجاح عملية التوزيع الكبرى لسكنات البيع بالإيجار المرتقبة يوم 5 جويلية.

وضم هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى، في جوان الماضي، برئاسة المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، مسؤولي كلا من مديرية الاكتتاب والتسويق، مديرية المشاريع، مديرية التسيير العقاري، حسبما أفادت به الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وخلال هذا اللقاء، دعا زيتوني المديريات الى “التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع والتوثيق”.

كما أكد على ضرورة إعداد محاضر استلام وتسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين، تؤكد جودة ونوعية السكنات مع اكتمال الأشغال وكذا توفر الماء الكهرباء والغاز والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.

وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام لـ ”عدل” أن إنجاح هذه العملية “مهم وضروري، من أجل رفع التحدي ومسايرة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السكن والرامية إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة”، يضيف نفس المصدر.